王座にも輝いたことのある「現役プロキックボクサー」がBreakingDownに電撃参戦。スパーリングで右ハイキック一発の衝撃KOを披露すると、会場から「えげつないな」と驚きの声があがった。【映像】会場騒然の衝撃ハイキックKO23日、朝倉のYouTubeチャンネルで、1分1ラウンドの格闘技大会『BreakingDown17』（27日、東京・アリーナ立川立飛で開催）オーディションの最新回の様子が公開された。今回、格闘技経験者でミドル級の