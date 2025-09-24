筆者所有のカードタイプの電子マネー。現在のデザインとは異なる場合がある（写真：筆者撮影）【写真あり】大手各社の電子マネー、アプリだと「使用感」はどう変わる？消費増税をきっかけに「キャッシュレス元年」と言われた2019年から、はや6年。今ではキャッシュレス決済の比率が42.8％（2024年）まで上昇しており、その内訳はクレジットカード82.9％、デビットカード3.1％、電子マネー4.4％、コード決済9.6％となっている（経済