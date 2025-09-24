羽振りの良かった彼が結婚後“ケチ”に!!一体何があった!?【漫画】本編を読むAmeba公式トップブロガー・かづさん(@kadu0614)の実体験をもとに描かれた漫画「義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜」は、毒義母やドケチな夫との壮絶な日々を描き、読者から大きな反響を呼んでいる。2023年にコミカライズもされた本作は、息子が独立し、現在は穏やかに暮らしているかづさんが、幸せを手に入れるまでの闘いを描いた物語