日本人の死因として多いものに何があるかご存じでしょうか？2021年時点での厚生労働省による人口動態統計の結果によって、上位3つの死因が明らかになりました。 ・悪性新生物・心疾患・老衰 悪性新生物と心疾患は今までの人口動態統計でも上位に留まり続けています。悪性新生物はいわゆる「がん」であり、心疾患は不整脈や心臓病などのあらゆる心臓の病気のことです。 今回はその中の不整脈、特に致死性不整脈について解説して