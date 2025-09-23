性病は「症状が出るもの」と思われがちですが、実は自覚症状がほとんどないケースも少なくありません。知らないうちにパートナーへ感染させてしまうリスクもあるため、注意が必要です。今回の記事では、代表的な症状とともに、見逃しやすいポイントについて永井良先生に解説していただきました。 監修医師：永井 良（性感染症内科ペアライフクリニック横浜院） 帝京大学医学部卒業。2024年、神奈川県横浜