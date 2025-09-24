現地時間９月23日に開催されたカラバオカップの３回戦で、遠藤航が所属するリバプールが、松木玖生がプレーする２部のサウサンプトンとホームで対戦。１−１で終盤に途中出場のユーゴ・エキティケが決めた決勝ゴールで２−１と勝利し、次ラウンドで駒を進めた。何とか勝ち越したものの、今シーズン公式戦初先発の遠藤にとってはほろ苦い勝利となった。１―０で迎えた76分、相手のCKの場面でヘディングでの処理を誤り、失点に関