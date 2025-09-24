＜大相撲九月場所＞◇十日目◇23日◇東京・両国国技館【映像】元照ノ富士がビシッと正代の弱点を指摘元大関の前頭十一枚目・正代（時津風）が前頭七枚目・隆の勝（常盤山）に押し出しで敗れ、2敗目となる黒星を喫した。現役時代に正代と何度も対決した元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方は「何をやりたかったのかわからない」とピシャリ。あえて“弱点”を指摘し奮起を促す場面があった。大相撲九月場所では、九日目までを終えた