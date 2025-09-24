俳優水上恒司（26）が23日、主演映画「火喰鳥を、喰う」（本木克英監督、10月3日公開）大ヒット祈願イベントを都内で行い、山下美月（26）、SnowMan宮舘涼太（32）とトークを行った。怪現象をめぐるミステリー。キーワードの「思念」にちなみ、思念のこもった私物としてボールペンを披露。「大変な時期に大変なことをしなきゃいけない時に買った。4、5年、ずっとこれで文字を書いている宝物です」。