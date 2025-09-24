DREAMS COME TRUEの中村正人（66）が23日、東京・渋谷のドリカムシアターで「コレデサヨナラ！渋谷ドリカムシアター！」と題したトークショーに出演した。今年4月公開の映画「Page30」のメイン上映館となったが、この日で閉館。出演者の林田麻里（46）、広山詞葉（40）、MAAKIII（38）、堤幸彦監督（69）、脚本の井上テテ氏（46）と振り返った。中村は「自分でスイッチさえ入れれば、夢を持つことができる。ぜひ夢を持って、