歌手で俳優の福山雅治（56）と女優有村架純（32）が23日、都内で、映画「ブラック・ショーマン」（田中亮監督）大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。公開から11日間で観客動員数96・5万人を突破。舞台あいさつは全国346館で生中継された。元マジシャン神尾武史役の福山は「大ヒットなんで、やりましょうか」とコインマジックを披露。「生マジックの請求は“追いショーマン”（映画のリピート）でよろしくお願いします」と話した。