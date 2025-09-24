GENERATIONS白濱亜嵐（32）が23日、都内で8年ぶりの写真集「Hallelujah!!」（小学館）発売記念イベントを開催した。自慢の肉体美を大いに披露し、「バキバキすぎても女性は引いてしまうので、ちょうどいい細マッチョを目指した」。続けて「事務所のジムに行くと誰かしらいるので見せ合って、グループでも中務裕太はすごいので、刺激を受けています。社風が筋肉なので」と笑いを誘った。