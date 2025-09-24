超ときめき♡宣伝部が23日、横浜アリーナで全国ツアー「超ときめき♡宣伝部のきみのハートにロックオンTOUR 2025〜10th Anniversary〜」を開催した。結成10周年のあゆみを詰め込んだ演出でファンを魅了した。この日は「世界でいちばんアイドル」「トゥモロー最強説!!」や、これまでの公演で披露していなかった過去曲や新曲を多数歌唱したほか、結成当時の映像やデビュー当時の衣装をオマージュした衣装を披露。菅田愛