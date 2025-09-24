演歌歌手亜蘭（25）が23日、都内で、デビュー記念発表会に出席した。「不安もありますが、幼い頃からの夢がかなうのでワクワク。今は夢いっぱいで幸せです」と目を輝かせた。デビュー曲「北国最終便」や師匠大谷明裕氏（71）伊戸のりお氏（68）の生演奏でスターダスト・レビュー「木蘭の涙」を歌唱。深みのある低音ボイスを披露した。