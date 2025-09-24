落語家林家なな子(43)が23日、東京・上野の鈴本演芸場で「真打昇進襲名披露興行」を行った。口上で林家彦いち（56）柳家喬太郎（61）金原亭馬生（78）に続き、師匠の9代目林家正蔵（62）が口を開いた。「一門の長女です。先日、家に来まして、用事を頼んだら『ハ〜イ』と言って、うちの自転車に勝手に乗って飛んで行きました。その後ろ姿を見たカミさんが『あの人、ちっとも変わんないね。良い子が来てくれた』って言ってました。