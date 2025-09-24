グラビアができているのは、ファンの皆さんのおかげ――今回は都内のハウススタジオでの撮影だったと聞いていますが、いかがでしたか？「すっごく楽しかったです。大人っぽいグラビアという感じで、用意していただいた衣装も素敵でテンション上がりました！浴衣を着崩していくシーンなんかは、30代になった今の私にピッタリな雰囲気で嬉しかったです。FRIDAYの撮影は、いつも等身大の私を撮ってくれる気がして好きです。スタジオ