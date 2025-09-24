YouTubeに投稿されたのは、柴犬のももちゃん、黒猫の天くん、キジトラの空くん、そして茶トラの月ちゃんが飼い主さんご夫婦と暮らすお家のある日の出来事。暇をもて余しすぎた月ちゃんのお転婆な行動に「あざとい」「お手伝いしようとしたのかな」と、コメントが上がり、3.6万再生を超える反響がありました。 【動画：畳の上でゴロゴロしている猫が、次の瞬間…お風呂に連行されることになってしまった『まさかの悲劇』】 のんび