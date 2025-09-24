佐野海舟はアウクスブルク戦で初ゴール&初アシストを記録ドイツ1部マインツに所属する日本代表MF佐野海舟が評価を高めている。現地時間9月20日に行われたブンデスリーガ第4節のアウクスブルク戦でリーグ戦初ゴールを記録し、4-1の勝利に貢献。ドイツ2年目となる今季も結果を残しているダイナモは、すでにプレミアリーグのクラブからも関心を示されていると、ドイツメディア「Get Football News」が報じている。アウクスブ