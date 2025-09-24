ビジュアル系メタルコアバンド「DEXCORE」が22日、公式サイトを更新。同バンドでベースを担当していた「澄-TO-RU-」さんが19日に亡くなったことを発表した。 【写真】17日のライブ後に撮影した集合写真「澄-TO-RU-」さんの姿も 公式サイトに文書を掲載し「弊社所属DEXCOREのベーシスト 澄-TO-RU-が2025年9月19日、永眠いたしました。」と報告。葬儀については「ご遺族の意向により、近親者のみで執り行われまし