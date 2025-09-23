株式会社オートバックスセブンは、同社の連結子会社である株式会社ビーラインが、福岡県大野城市にタイヤ専業店「ビーライン大野城店」をオープンしたと発表した。 同店舗は、九州自動車道・太宰府インターチェンジ近くに立地し、豊富で手頃な価格のタイヤ販売とスピーディな交換サービスを提供する。購入タイヤには2年間のパンク修理無料サービスが付帯し、ホイール下取