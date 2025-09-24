◆報知プレミアムボクシング▷後楽園ホールのヒーローたち第２５回：後編渡辺雄二あの時間を練習に使っていたら…。今となっては後悔しても仕方がない。だが、渡辺にとって女性ファンの存在は、ボクシングをしていく上での大きなモチベーションになった。「女性ファンが多いというのは、すごくうれしいこと。誇らしいことでした」と話す。その人気は世界初挑戦の１９９２年前後が頂点だった。ジムワークの時間になると