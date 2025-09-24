NHK大阪放送局の音楽特別番組『BK100年音楽祭』が、28日午前0時58分から全国放送されることが決定した。【番組カット】ゲスト出演した『ばけばけ』ヒロインの高石あかり大阪放送局（コールサイン「JOBK」）の放送開始から今年で100年を迎えたことを記念し、今年6月に関西地方向けに放送された音楽特番。『カムカムエヴリバディ』や『ブギウギ』など、朝ドラの人気楽曲から、懐かしの名物番組のテーマソングなど“BKゆかり”の