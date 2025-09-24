お笑いタレントのねづっちさんが、謎かけで交通安全を呼びかけました。ねづっちさん：交通安全とかけて自分を律すると解きます。その心は？事故（自己）に気をつける。東京都内で行われた交通安全イベントにねづっちさんが登場し、即興なぞかけを披露しながら子供たちとともに交通安全を呼びかけました。