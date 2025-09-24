お笑いコンビ・ロッチのコカドケンタロウが、2025年9月19日に“ハンバーグ師匠”ことスピードワゴン・井戸田潤の公式YouTubeチャンネルに投稿された動画に出演し、愛車の「ボルボ240」を公開した。 （関連：【画像あり】「洗車してピカピカで乗らなくてもカッコいい」コカド自慢の愛車） 「ロッチコカド登場！なぜ0円で入手…コカドの愛車 ボルボ240の謎。そしてミシンプロレベルのコカドと愛する妻のために…」