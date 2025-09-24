23日午後に愛知県犬山市の2階建てアパートで発生した火事で、火元の部屋に住む20代くらいの男性が死亡しました。火事があったのは、犬山市松本町1丁目の鉄骨2階建てアパートで午後3時半過ぎ、「1階の方から火が出ている」と近くの住民から消防に通報がありました。消防が出て火はおよそ2時間後に消し止められましたが、アパート1階の火元の部屋が全焼し、2階の部屋にも延焼したということです。警察など