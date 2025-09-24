◆米大リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（２３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が２３日（日本時間２４日）、マイナーの登板を終えてドジャース本隊に合流した。Ｄバックス戦が行われる敵地・チェースフィールドに姿を見せ、チームの全体練習前に右翼ポール付近のブルペンで入念にストレッチなどを行った。朗希は５月に右肩を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）入り。