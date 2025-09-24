◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）「考察」のスプリンターズＳ担当は、ヤマタケ（山本武志）記者だ。サトノレーヴの強さを認めつつ、生粋の穴党は刺客探しを宣言。記憶がよみがえる。８月下旬、人馬も減ってきた函館競馬場で取材していた。連日３５度以上の酷暑で熱波に包まれた本州と違い、３０度超えはほぼなくカラッとした空気が心地いい。そんななか、ある一頭に目を奪われ