◇プロ野球セ・リーグ 中日3-0ヤクルト中日が敵地でヤクルトと対戦。上林誠知選手・細川成也選手のホームラン、投手陣の好投リレーで勝利を飾りました。この日、先発マウンドを託されたのは身長201?の左腕で来日一年目のマラー投手。初回、ヒットと四球で一打先制のピンチを招くも、オスナ選手をショートゴロに打ち取り、無失点で抑えます。さらに2回と3回は三者凡退で安定した投球を披露。好投に応えたい打線は4回、田中幹也選手