2026年9月から愛知などで開幕するアジア競技大会の開幕1年前を記念するイベントが名古屋で開かれました。98個のLEDライトでキラキラと輝く中部電力 MIRAI TOWER。2026年9月から愛知などで開かれるアジア競技大会が、開幕1年前を迎えることを受けた記念イベントが23日、名古屋・栄で開かれました。イベントでは、柔道家で日本選手団団長の井上康生さんらに大会の招待状が送られたほか、名古屋発祥の伝統芸能「尾張万歳」や、