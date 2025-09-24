重慶市はここ数年、電動化とスマート化という潮流を捉え、スマート・コネクテッド新エネルギー車を足がかりとして、技術革新とブランド再構築を通じて、自動車産業のハイエンド化・スマート化・集積化を推進してきた。新華網が伝えた。この施策によって、一流の産業エコシステムの構築に継続的に取り組み、製品・ブランド・サプライチェーンの「三つの向上」を実現している。今年1月から8月まで、重慶市の自動車生産台数は前年同期