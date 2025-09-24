◆ 「中崎投手に似ている」広島のドラ5ルーキー・菊地ハルンが一軍デビューを果たした。5点リードの9回に登板。ストレートで押す投球スタイルで巨人打線を三者凡退に抑えた。最速は147キロを計測し、増田陸に対しては146キロの伸びのある速球で空振り三振に打ち取った。菊地のピッチングについて、23日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』で解説者として出演した五十嵐亮太氏が言及した。「良いですね。自分のボール