◆ 「経験を積めばどんどん良くなっていくのではないか」と評価ロッテは23日、西武と対戦し1−0で勝利した。9回にクローザー・横山陸人が無死満塁のピンチを招くも、山村崇嘉を捕邪飛、セデーニョを空振り三振、平沼翔太を遊ゴロに打ち取り、今季10セーブ目を挙げた。23日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』のMC・真中満氏が「最後に抑えた横山が、今季終盤は非常に頑張っている。なかなかロッテは今年クローザーに