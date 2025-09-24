9月24日午前3時40分頃、新東名高速道路の下り、遠州森町パーキングエリアの減速車線で大型トラック2台が追突する事故がありました。 この事故により、遠州森町パーキングエリアの減速車線が通行止めとなっていて、パーキングエリアに入場できくなっています。 事故があったのは、新東名高速道路の下り、遠州森町パーキングエリアの減速車線です。 警察によりますと、9月24日午前3時40分頃、「事故を起