パレスチナ人によるとみられる銃撃事件の現場を視察するイスラエルのネタニヤフ首相（中央）＝8日、エルサレム（AP＝共同）【エルサレム共同】ガザ停戦を巡り、イスラム組織ハマスは23日、自分たちは停戦合意を実現するために柔軟に対応してきたと主張し、唯一の障害はイスラエルのネタニヤフ首相だと訴えた。戦闘開始から来月で2年となるが、終結の明確な道筋は見えない状態が続いている。ハマスは、イスラエルが仲介国カター