NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3815.70（+40.60+1.08%） 金１２月限は大幅続伸。時間外取引では、ウクライナ軍によるロシアの首都モスクワの無人機攻撃の激化などによる地政学リスク、ドルの先安感、ＳＰＤＲゴールドの現物 保有高の大幅増で安全資産としての需要増加の裏付け、２２日に全限月が一代高値を更新し、テクニカル要因が一段と強気になったことなどから、大幅続伸となり、一代高値 を更新。