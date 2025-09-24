石破首相は日本時間の24日未明にアメリカに到着し、午前9時半ごろ、国連本部での演説に臨みます。石破首相は午前0時ごろ、政府専用機でニューヨークに到着しました。国連総会での石破首相の一般討論演説は、午前9時半ごろから行われる予定です。演説の中で石破首相は安全保障理事会の改革の必要性を訴える考えで、パレスチナ情勢を巡ってはイスラエルと将来のパレスチナ国家が共存する「2国家解決」を支持する日本の立場を説明する