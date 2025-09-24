加藤ローサ(40)が23日、自身のインスタグラムを2週間ぶりに更新し「元気です！」とつづった。加藤は「更新があいてしまいました〜元気です！」とし、「最近着た衣装だよ〜」とし、近影や人差し指と、中指にリングをしている写真を投稿した。加藤は2011年に松井氏と結婚。同年に長男、14年に次男を出産。8月17日放送の日本テレビ「おしゃれクリップ」でサッカー元日本代表MFの松井大輔氏（44）と離婚していたことを明かし、話