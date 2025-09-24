アメリカのトランプ大統領は23日、2期目の就任後初めて国連総会で演説し、国連は紛争解決などで「期待に応えていない」と批判しました。演説を終えたトランプ氏は早速、ウクライナのゼレンスキー大統領と会談しました。ゼレンスキー氏は冒頭、ロシアから原油を購入している国々に触れ、「ロシアに対する圧力を強め、制裁を強化することが必要だ」と強調しました。また、会談の中でトランプ氏は記者団からロシアがNATO（北大西洋条