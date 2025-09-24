東京のきょうの最低気温は今季最低となり、だいぶ秋らしくなってきました。北日本・東日本は、きょうも高気圧に覆われて秋晴れとなりそうです。雲が広がりやすい時間帯もありますが、天気の崩れはないでしょう。洗濯物も安心して外干しできそうです。一方、西日本は前線や低気圧に向かって高気圧のふちを回る暖かく湿った空気が流れ込む影響で、大気の状態が不安定となっています。きょうは宮崎を中心に雨雲がかかり続ける見込み。