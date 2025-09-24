◇プロ野球セ・リーグ 広島5-0巨人(23日、マツダスタジアム)9号2ランを含む猛打賞の大活躍をした中村奨成選手がヒーローインタビューに登場しました。広島はCS出場の可能性はすでに消滅。雨も降っていたこの日のマツダスタジアムですが、32,094人の観客が詰めかけました。中村選手は「Bクラスになってしまったんですけど、こうやってたくさんの人が応援に来てくれるので、その中でかっこ悪い姿は見せられない。どんな試合でも結果