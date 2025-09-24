◇プロ野球ウエスタン・リーグ オリックス 3-1 ソフトバンク(23日、さとやく)試合中のケガで戦線を離脱していたソフトバンク・正木智也選手が、2軍戦で実戦復帰。23日には復帰後初のホームランを放ち、ファンからも期待の声があがっています。昨季ブレイクを果たした4年目の正木選手は、今季も勢いそのままに開幕1軍・開幕スタメンを勝ち取りました。しかし4月18日の西武戦でフルスイングした際に左腕を痛め、戦線を離脱。4月30日