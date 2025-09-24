国立競技場で開催された陸上の第20回世界選手権が21日に閉幕した。日本女子中長距離のエース、田中希実（26＝ニューバランス）は20日、5000メートル決勝に臨んだ。結果は12位。8位に入賞した前回大会の成績を上回ることはできなかったが、表情は穏やかだった。レース直後、普段から良くも悪くも感情をそのまま表現するアスリートは、すっきりとした面持ちで報道陣に語り始めた。「今日は私の実力を試したかった。最後、ヘナ