「広島５−０巨人」（２３日、マツダスタジアム）広島のドラフト５位・菊地ハルン投手（１８）＝千葉学芸＝が１軍初昇格即初登板を果たし、１回無安打無失点の好投を披露した。新井監督は「デビュー戦で勝っているところの最終回でストライクが入るんでね。大したもんだな」と称賛した。新井監督との一問一答は以下の通り。◇◇−積極的に若手を起用した。「各自、緊張したと思うんですけども、まずまずいい動きを