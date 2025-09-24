AKB48元メンバーでタレントの板野友美がインスタグラムを更新。肩やデコルテがあらわになった夏コーデを多数公開すると、ファンから称賛が寄せられた。【写真】板野友美、夏コーデ多数公開あどけないワンピがかわいい板野が「ねえ。夏終わっちゃったの？」と投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真にはノースリーブのワンピース姿や襟ぐりの広いブラウスとデニムのコーディネートなどが収められている。