ホームの鹿島はＣ大阪を３―１で下し、３連勝で首位をキープした。先制されたが、ＦＷ鈴木優磨（２９）を切り札として投入した後半に勝ち越し。今季最長の８戦負けなしで勝ち点を６１に伸ばした。２０１６年以来、９季ぶりのリーグ優勝で通算２１冠目を狙う名門が勢いづいてきた。神戸は東京Ｖに４―０で大勝し、２位に浮上。京都は町田と１―１で引き分け、勝ち点５６の３位。後半から出場した鈴木、チャブリッチ、松村ですら