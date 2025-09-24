◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）秋Ｇ１開幕戦の第５９回スプリンターズＳ（２８日、中山）で、Ｇ１・８度目の挑戦となるのが昨年２着のトウシンマカオだ。昨年の悔しさを晴らしてＧ１ウィナーへ。重賞５勝馬のトウシンマカオは、今回が国内外合わせて８回目のＧ１挑戦。昨年のスプリンターズＳは直線内からルガルを猛追したが首差届かずに２着。目の前で戴冠（たいかん）を逃