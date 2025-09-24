◆米大リーグオリオールズ―レイズ（２３日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）オリオールズのアドリー・ラッチマン捕手が「６番・捕手」で約１か月ぶりの復帰を果たす。８月に右脇腹痛で今季２度目の離脱。３Ａでの実戦出場を経て、前日２２日（日本時間２３日）にアクティブロースターに入ったと発表されていた。オ軍に所属する菅野とは今季１４試合でバッテリーを組んでいたラッチマン。菅野は２６日（