昨年ブランド創設100周年を迎えたL.L.Bean。ブランドを代表する定番アイテムに“ビーン・ブーツ”や“ボート＆トート”などがありますが、これからの季節忘れちゃいけないのが「フィールド・コート」です。ハンティング用のコートをルーツに持つ「フィールド・コート」は、アウトドアシーンでも通用する丈夫な作りと防寒性が魅力。アップデートを繰り返すうちにカジュアルウエアとしても洗練され、今ではタウンユースでも多くの人