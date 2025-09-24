養子を迎え、幸せな日々を送る主婦・佐都子のもとに、ある日、一本の電話がかかってくる。【画像】特別養子縁組で二児の母！ 瀬奈じゅんさんの写真を見る「子どもを、返してほしいんです」突然のメッセージに込められていたものとは、いったい何か――。特別養子縁組をモチーフとした辻村深月さんの小説『朝が来る』が、刊行から10年の時を経て、このほどオーディオブック化された（Amazon「オーディブル」で9月19日から配信