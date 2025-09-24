【ワシントン共同】トランプ米大統領は23日、自身のSNSで、今月末の予算切れによる政府閉鎖の回避に向けた野党民主党指導部との会談を中止すると発表した。民主党を「少数派の急進左派」と主張し「不誠実でばかげた要求を検討した結果、会談は決して生産的ではないと判断した」と述べた。政府機関の一部閉鎖に陥る懸念が高まりつつある。