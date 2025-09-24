家にまつわる実録ホラー『ヤバい実家』を上梓した、呪物コレクター・はやせやすひろさんと、同時期に初小説『渋谷神域』を刊行した灯野リュウ（ミルクティー飲みたい）さん。共にYouTuberとして絶大な人気を誇り、かねたから親交の深いお二人による、刊行記念対談が実現しました。【写真】この記事の写真を見る（5枚）◆◆◆はやせやすひろ（以下、は）：『渋谷神域』、めちゃくちゃ面白かったです！その脳みそが欲しいと思い